29ste editie Colora Festival van start Bart Mertens

17 augustus 2019

18u30 0 Leuven In het Paul Van Ostaijenpark in Heverlee gaat vandaag het Colora Festivalweekend van start. Op de affiche onder meer groepen uit eigen land zoals bijvoorbeeld Phillibustas Plus en Alpacas maar ook bands met roots tot in Peru en Japan.

Het Colora Festival is een vaste waarde op de Leuvense kalender. Ook dit jaar is het kleine maar gezellige festival van de partij. In het Paul Van Ostaijenpark gaat vandaag de 29ste editie van start. Nog geen feesteditie maar ondank het minder mooie weer werd er toch gefeest. Daan De Ron van Masereelfonds/Colora Festival kijkt alvast uit naar de vele optredens. “Colora Festival…dat zijn dertien straffe wereldmuziekconcerten in een heerlijke mix van lokaal en internationaal talent”, klinkt het.

Cirkus in Beweging

Op de affiche voor vandaag inderdaad talent uit eigen land zoals bijvoorbeeld Cirkus in Beweging, Phillibustas Plus, Straatrijk en Alpacas maar ook Jacko with Bambool uit Frankrijk en Tunesië. Ook Chicos y Mendez met roots in Peru en Keyabias uit Japan zorgen voor de internationale sfeer op Colora Festival. “Zondag kijken we uit naar Discobar 7 inch, Accumulation, Gipsy Wolves, Pastis, Fonky Tuur, Jaune Toujours en uiteraard Cirkus in Beweging met Leuven als thuisbasis. Het is leuk dat Straatrijk en Cirkus in Beweging het muzikaal geweld flankeren met breakdance en circusacts. Voor de durvers is er ook een free podium en voor de doeners djembé-initiatie, grime, en vuurshows. En wie op zaterdagavond niet kan stoppen met dansen, wordt verwacht op de afterparty in café De Reynaert”, besluit Daan De Ron.

COLORA FESTIVALWEEKEND 2019

Paul Van Ostaijenpark Heverlee

Zaterdag 17 aug: 14 uur tot middernacht

Zondag 18 aug: 14 tot 22 uur