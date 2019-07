29-jarige man uit Heverlee vermist KAR

11 juli 2019

13u40 0

Het parket van Leuven is op zoek naar de 29-jarige Mamadou Moussa Bah. Hij werd voor het laatst gezien in Heverlee op zaterdag 29 juni omstreeks 15 uur. De twintiger is tussen de 180 en 190 centimeter groot en is normaal gebouwd. Hij heeft een spleet tussen zijn bovenste tanden. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van de verdwijning.