29-jarige bestuurder sterft na klap tegen boom Kim Aerts

20 december 2019

09u17 58 Leuven Een 29-jarige man uit Leuven is afgelopen nacht omstreeks 2.45 uur verongelukt op de Naamsesteenweg in Leuven. De bestuurder zou zich te pletter hebben gereden tegen een boom.

Drie fietsers telefoneerden rond 3 uur naar de politie omdat ze een luide klap hadden gehoord. Ter hoogte van de brug over de E40 was een auto tegen hoge snelheid tegen een boom gereden. De auto was volledig verhakkeld.

De bestuurder had door de impact onmiddellijk het leven gelaten. Het parket stelde de wetsgeneesheer, het labo en de verkeersdeskundige aan. “De deskundige stelde vast dat de auto aan hoge snelheid had gereden en dat er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren. De vaststellingen wijzen in de richting van een wanhoopsdaad”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Over het lichaam werd een tent geplaatst.

Door het ongeluk is er heel wat verkeershinder in de omgeving. De Naamsesteenweg werd in twee richtingen volledig afgesloten. De familie van het slachtoffer is ondertussen op de hoogte gebracht.

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.