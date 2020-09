28-jarige man legt positieve speekseltest af Bart Mertens

13 september 2020

12u30 2 Leuven De Leuvense politie betrapte zaterdagavond op de ring van Leuven een 28-jarige bestuurder die achter het stuur zat onder invloed van verdovende middelen.

Een patrouille van de Leuvense politie reed zaterdagavond naast de auto van een 28-jarige Brusselaar op de Tervuursevest. De agenten merkten al snel op dat de man niet erg alert was en besloten over te gaan tot een grondige controle. Een ademtest wees uit dat de bestuurder niet gedronken had, maar toch was het voor de inspecteurs duidelijk dat er iets niet pluis was met de twintiger. Een speekseltest bracht uitsluitsel en bevestigde het vermoeden van de politie. De man was onder invloed van cannabis achter het stuur. De Brusselaar moest meteen zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen en mag zich verwachten aan een proces-verbaal voor sturen onder invloed van verdovende middelen.