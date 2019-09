27-jarige fietsdief aangehouden KAR

03 september 2019

Een 27-jarige illegaal is afgelopen vrijdag gearresteerd geweest op verdenking van verschillende fietsdiefstallen. Een patrouilleploeg merkte rond 15.30 uur een fietsdiefstal op in de Bondgenotenlaan. De agenten hielden de man tegen toen hij met de fiets wilde wegrijden. De man werd ook herkend van een fietsdiefstal in het gerechtsgebouw van Leuven op 6 augustus. Hij bekende deze feiten. Omdat er aanwijzingen zijn dat de twintiger op georganiseerde wijze fietsen steelt en verhandelt, werd een gerechtelijk onderzoek geopend. De onderzoeksrechter liet de verdachte voorleiden en plaatste hem onder aanhoudingsmandaat.