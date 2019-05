25ste en laatste halve triatlon van Leuven is gelopen Stefan Van de Weyer

21 mei 2019

10u03 3 Leuven De 25ste halve triatlon doorheen Leuven werd recentelijk gewonnen door Tom Mets uit Kessel-Lo. Hij haalde het met drie minuten voorsprong. Het was voorlopig meteen ook de laatste triatlon over de halve afstand met zwemstart in de Plas van Rotselaar, fietsen langs de Vaart en aankomen op het Ladeuzeplein.

Om de stad Leuven minder hinder te bezorgen en om terug te grijpen naar de leuke sfeer van de nationale kampioenschappen in de jaren negentig langs de Vaart, besliste het organiserende Triatlon-Duatlon Leuven - Forsite om vanaf volgend jaar terug te grijpen naar die formule. De deelnemers zullen dan over de kwartafstand beginnen zwemmen in de Leuvense Vaart. Bij de vrouwen won Ine Couckuyt voor thuisatlete Leen Vanden Daelen uit Kessel-Lo die tijdens het lopen hevig kwam opzetten.