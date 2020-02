25-jarige dronken bestuurder knalt tegen betonblok EDLL

09 februari 2020

12u05 0

Een 25-jarige bestuurder verloor zaterdag even voor middernacht de controle over het stuur van zijn auto. De man uit Wilsele had te veel gedronken. Op het kruispunt van de Kolonel Begaultlaan en het Jaagpad knalde hij tegen een betonblok aan de Dijlebrug. De bestuurder bleef ongedeerd, maar zijn zwaar beschadigde auto werd getakeld. Ook de brandweer kwam ter plaatse om de olie op het wegdek te verwijderen.