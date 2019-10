24 Indische verpleegkundigen bij Stfran in Leuven Bart Mertens

03 oktober 2019

18u00 0 Leuven Op 2 oktober heeft Stfran. –een school voor HBO5-verpleegkundigen in Leuve – 24 Indische verpleegkundigen verwelkomd.

“Ze zijn afkomstig uit Kerala, een deelstaat in het zuidwesten van India. Ze volgen gedurende zes maanden een intensief vervolmakingstraject dat bestaat uit (taal)lessen, stage en maatschappelijk werk. Na de opleiding gaan ze aan de slag als verpleegkundigen. Zo dragen ze hun steentje bij om het tekort aan verpleegkundigen in Vlaanderen op te vangen”, klinkt het. De splinternieuwe school Stfran. HBO5 Verpleegkunde opende op 20 september de deuren op Campus Gasthuisberg in Leuven. Zelfs prof. dr. Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen kwam mee de deuren openen.