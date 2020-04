23 minderjarigen krijgen proces-verbaal voor overtreden coronamaatregelen Kim Aerts

11 april 2020

Het Leuvense parket heeft heeft op zeven dagen tijd (tussen 2 en 9 april, red.) 155 processen-verbaal ontvangen voor inbreuken op de beperkende maatregelen die zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het gerechtelijk arrondissement. Het gaat daarbij om 132 processen-verbaal waarbij meerderjarigen betrokken zijn en 23 processen-verbaal over minderjarige overtreders. “Het gaat om 132 dossiers waarin meerderjarigen betrokken zijn, maar om meer overtreders, aangezien in de processen-verbaal dikwijls meerdere verdachten zijn opgenomen, zeker bij samenscholingen”, zegt het Leuvense parket. “Bij minderjarigen wordt een proces-verbaal per overtreder opgemaakt. Dat aantal processen-verbaal komt dus wel overeen met het aantal overtreders.”