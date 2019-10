23 boetes voor automobilisten die verplichte rijrichting negeren ADPW

11 oktober 2019

15u55

De verkeersdienst van de Leuvense politie hield donderdagavond een verkeersactie op verschillende locaties rond Leuven. Op de Brusselsesteenweg werden 148 bestuurders gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Geen enkele bestuurder reed onder de invloed van alcohol, maar één van hen reed wel onder de invloed van drugs. Er werden ook 23 boetes uitgeschreven voor automobilisten die de verplichte rijrichting genegeerd hadden door de snelweg te verlaten en er meteen weer op te rijden om de file te omzeilen. Drie bestuurders reden voorbij het rode verkeerslicht en één motorrijder droeg niet de juiste beschermkledij.

Op de Tervuursevest werden 28 fietsers zonder licht geverbaliseerd en reden er ook nog eens 3 met hun gsm in de hand. Er werden ook 567 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid en 3 van hen reden te snel. De hoogst gemeten snelheid was 89 kilometer per uur in de bebouwde kom. Op de Mechelsesteenweg werden nog eens 253 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid en slechts één van hen werd geflitst aan 65 kilometer per uur.