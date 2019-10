23 bestuurders te snel tijdens flitsmarathon ADPW

09 oktober 2019

Ook de Leuvense politie nam deel aan de flitsmarathon van dinsdag 8 oktober. Er werden twee flitsploegen ingezet op zeven verschillende locaties in Leuven. In totaal werden er 2.323 voertuigen op snelheid gecontroleerd waarvan 23 te snel reden. De bestuurders mogen binnenkort een onmiddellijke inning in de brievenbus verwachten. De hoogste snelheid gemeten in een zone 30 was 57 kilometer per uur. In de bebouwde kom reed iemand 72 kilometer per uur waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.