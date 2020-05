221 Leuvense handelaars doen mee aan groepsaankoop beschermingsmateriaal

EDLL

08 mei 2020

16u12 0 Leuven Stad Leuven en Liefst Leuven vzw willen handelaars ondersteunen om op 11 mei veilig te heropenen. Daarom organiseerden ze onder andere een groepsaankoop van beschermingsmateriaal. Maar liefst 221 Leuvense handelaars maakten daar gebruik van. De handelaars mochten het beschermingsmateriaal vrijdag ophalen aan het sportcomplex in Kessel-Lo.

Stad Leuven en Liefst Leuven vzw organiseerden de groepsaankoop op vraag van de handelaars. Die brainstormden al een tijdje met de stad over veiligheid bij een eventuele heropstart. Samen met de handelaars koos Leuven ervoor om een vast pakket aan te bieden. Zo’n pakket bevat chirurgische mondmaskers met CE-certificaat, anti-allergische Nitril-handschoenen, ontsmettingsspray en handreinigingsgel. De handelaars konden ook een plexiglas-scherm bestellen.

301 pakketten

De stad kon het nodige materiaal op tijd reserveren en daardoor goede leveringstijden en prijzen garanderen aan de handelaars. En dat is goed, zegt ook schepen van handel Johan Geleyns (CD&V): “We hebben alvast één praktische zorg weggenomen bij de handelaars, want die gaven aan dat ze het moeilijk vonden om zelf op zoek te gaan naar de beste leverancier. Dit is een extreme periode voor hen, elke cent telt nu.” Doordat de vraag stijgt, lopen de wachttijden natuurlijk op. “Voor plexiglas is dat zelfs tot einde mei, terwijl onze handelaars en hun klanten nu al bescherming nodig hebben bij het winkelen. Gelukkig konden we goede afspraken maken, want van winkelen kan echt alleen sprake zijn als het ook veilig kan", besluit schepen Geleyns.

Maar liefst 221 handelaars tekenenden uiteindelijk in op de groepsaankoop. In totaal werden 301 pakketten beschermingsmateriaal en 182 plexiglas schermen besteld. De handelaars mochten hun bestelling vrijdag ophalen aan het sportcomplex in Kessel-Lo.