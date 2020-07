220 uur werkstraf voor drugdealer van Oude Markt Kim Aerts

20 juli 2020

14u24 0 Leuven Een 25-jarige dealer uit Kessel-Lo is veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur. M.V.E. bracht zowel soft- als harddrugs aan de man.

De twintiger werd op 21 januari 2018 betrapt in de Social Club op de Oude Markt toen hij marihuana verkocht. Naast wiet had V.E. ook nog xtc, speed, MDMA, ketamine, een precisieweegschaal en 205 euro op zak. De man werd van zijn vrijheid beroofd en er volgde een huiszoeking. Daar stootten de agenten op nog meer drugs en verboden wapens zoals knotsen, dolken en een werpmes. Thuis had V.E. ook nog heroïne, LSD en cannabiszaadjes gestockeerd. Een urinetest wees op het gebruik van THC, amfetamine en methamfetamine.

Een goed jaar later werd V.E. opnieuw betrapt met drugs op zak in de buurt van de Oude Markt. De man liet zich ook een tijdje opnemen voor zijn druggebruik, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Ondertussen zou het terug de betere kant op gaan met de twintiger.

De rechtbank legde hem een werkstraf van 220 uur op. Als die niet naar behoren wordt uitgevoerd, wacht alsnog een gevangenisstraf van 15 maanden.