22-jarige Nederlandse bestuurder moet rijbewijs onmiddellijk inleveren en 578 euro boete betalen EDLL

14 juli 2019

De politie heeft zondagochtend een voertuig met Nederlandse nummerplaat opgemerkt dat stilstond op de afrit naar de Nieuwe Mechelsesteenweg. De bestuurder was gestopt om een van de passagiers in de berm te laten overgeven. De politie controleerde het voertuig en al snel bleek dat de 22-jarige bestuurder te veel had gedronken. Ook de drie passagiers waren niet meer in staat om verder te rijden. Het rijbewijs van de jonge bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken en omdat hij geen verblijfplaats in België had, moest hij meteen ook 578 euro boete betalen.