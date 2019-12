2019 werd een bewogen jaar voor OHL Periodetitel, maar helden zijn moe Herman Meersseman

30 december 2019

22u27 0 Leuven In deel 2 van het jaaroverzicht 2019 van OHL hebben wij het over het plotse vertrek van Frank Vercauteren naar Anderlecht, de periodetitel in eerste klasse B en het ontgoochelende jaareinde.

Prima seizoenstart

OHL start op kampioenentempo. Na een 1-2-zege bij titelconcurrent Beerschot is OHL na acht speeldagen de fiere leider met 19 punten op 24.

Dipje na vertrek Vercauteren

Op 3 oktober verlaat Frank Vercauteren plots OHL voor Anderlecht. De volgende twee wedstrijden verliest OHL: thuis met 2-3 van Lokeren na een zinderende partij, en uit met 3-1 bij Roeselare na een zwakke prestatie. Nogal wat fans vragen zich af of Vince Euvrard en zijn spelers het wel kunnen redden zonder ‘observator’ en mentor Frank Vercauteren. “Die nederlagen werden door onze technische staf en directie goed geëvalueerd en er werd hard gewerkt om weer met overwinningen aan te knopen. Met succes”, zegt CEO Peter Willems.

Periodekampioen

Inderdaad, OHL wint overtuigend in Lommel en tegen titelkandidaat Westerlo. Waarna de thuismatch tegen Union door een lichtpanne bij 0-0 wordt stilgelegd. Een week later wint OHL het bloedstollende rechtstreekse duel om de periodetitel met 0-1 in Virton en plaatst zich zo voor de dubbele finale voor promotie naar 1A. Naast de scorende Henry hebben zomeraanwinsten Mercier, Ngawa en Van Hyfte een zeker aandeel in die periodetitel.

Ontgoochelend jaareinde

OHL begint ontgoochelend aan de tweede periode. Drie nederlagen, twee kansloos thuis en één door een zwakke arbitrage in Lommel. Daarnaast een gelijkspel in Roeselare en twee zeges. Met 7 op 18 staat OHL nu voorlaatste in de tweede periode. De helden lijken moe. CEO Peter Willems blijft niettemin strijdvaardig. “We staan op vier punten van de leider, met nog acht wedstrijden te gaan. Alle 1B-teams zitten qua kwaliteit kort bij elkaar, iedereen kan van iedereen winnen. We gaan er alles aan doen om ook de tweede periode proberen te winnen. Wat mogelijke versterkingen betreft: elke mercato moeten we trachten de lat hoger te leggen, maar we gaan alleen iets doen als we echt een substantiële versterking kunnen realiseren of als er zich een interessante opportuniteit voordoet.”