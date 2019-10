200 manifestanten betogen in Leuvense straten tegen Turks offensief in Syrië KAR/EDLL

28 oktober 2019

21u13 0 Leuven Net als twee weken geleden hebben zo’n 200 Koerden en sympathisanten maandagavond betoogd tegen het Turkse offensief in Syrië.

Zo’n 200 manifestanten vertrokken maandagavond omstreeks 19.30 uur aan het station van Leuven en liepen over de Bondgenotenlaan naar de Grote Markt. Vandaar wandelden ze door naar de Naamsestraat en de Parkstraat om via de Maria Theresiastraat terug naar het station te keren. De betogers ijveren ervoor dat Turkije zich terugtrekt uit Syrië. “Erdogan is met Turkije slecht bezig en daar willen we op wijzen”, klinkt het. De Europese Unie is resoluut tegen de inval. Alleen Hongarije betuigt openlijk zijn steun aan het Turkse offensief. De Leuvense politie begeleidde de betoging in goede banen.