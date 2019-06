20 jonge Leuvense ondernemers lanceren hun business concept op BAAS Pop-Up EDLL

13 juni 2019

13u40 0 Leuven Van donderdag tot en met zondag palmen 20 jonge Leuvense starters het stadhuis van MIJNLEUVEN in om er de BAAS Pop-Up te organiseren. Tijdens dit vierdaags evenement presenteren de prille bazen hun verschillende producten en diensten voor het eerst aan het grote publiek.

BAAS Pop-Up is het sluitstuk van BAAS, een intensief traject waarin 20 jongeren hun business idee omzetten in een werkbaar businessplan. Verspreid over de vier dagen kan je alle producten kopen in de pop-up winkel die door de jongeren zelf wordt opengehouden in het historisch stadhuis van Leuven. Van een kledingcollectie, gerecycleerde fietsen, drukkunst tot herbruikbare voedselverpakkingen.

Daarnaast staan er tal van activiteiten gepland voor wie de BAAS Pop-Up nog meer wil ervaren: een filmvoorstelling, een ‘De Mol’-spel, een fietsenveiling, een lezing over maatschappelijk verantwoord ondernemen, een modeshow, make-up voor slechtzienden en een aantal muzikale intermezzo’s.

BAAS-traject

BAAS is het ondernemerstraject voor +18-jarigen van MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van de stad Leuven, waarbij jongeren in groep en individueel ondersteund worden om hun business idee verder uit te werken. “Als stad vinden we het zeer belangrijk om jongeren een klankbord te geven voor al hun kleine en grote professionele plannen om ondernemer te worden”, aldus schepen van jeugd Dirk Vansina. “Leuvense jongeren schreven zich voor het tweede jaar op rij massaal in voor het BAAS-traject. Ze vonden aansluiting bij elkaar en leerden hun eigen dromen omzetten in haalbare en straffe projecten. Omdat we aan succesvolle formules graag een vervolg breien, hopen we opnieuw op een enthousiaste inschrijfgolf voor de derde editie”, zegt Dirk Vansina.

Inschrijven voor het volgende BAAS-traject kan vanaf augustus 2019.