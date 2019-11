20-jarige vuurt met alarmpistool na meningsverschil ADPW

25 november 2019

In de Brusselsestraat in Leuven vond vrijdagavond een confrontatie plaats tussen twee groepjes jongeren. De jongeren hadden afgesproken ter hoogte van een bar in de Brusselsestraat om een meningsverschil uit te klaren. Er ontstond duw- en trekwerk. Eén van de jongeren haalde een alarmpistool boven en vuurde in de richting van twee personen van het andere groepje en in de lucht. De groepjes liepen hierna weg.

Achteraf bleek dat één jongen zich in het ziekenhuis had aangeboden naar aanleiding van slagen die hij tijdens de schermutseling had opgelopen. Hij had een gebroken oogkas. Later tijdens de nacht, rond 3.45 uur, zouden opnieuw slagen zijn uitgedeeld tussen twee leden van de rivaliserende groepjes. Dit gebeurde op de Oude Markt. Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen de 20-jarige Leuvenaar die zou gevuurd hebben met het alarmpistool en tegen een 18-jarige Leuvenaar uit het andere groepje. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en vrijgelaten onder voorwaarden. De lokale recherche van PZ Leuven zal onderzoeken wie welke rol had in de vechtpartijen.