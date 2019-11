20.000 euro voor activiteiten met trekpaarden ADPW

19 november 2019

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde dit jaar 23 projecten uit Dilbeek, Galmaarden, Herne, Kampenhout, Keerbergen, Lennik, Londerzeel, Opwijk, Oud-Heverlee, Rotselaar, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Tienen, Vilvoorde, Wemmel en Zemst voor publieksactiviteiten met het Brabantse trekpaard. Daarnaast ontwikkelt de provincie Vlaams-Brabant, met Europese steun, nieuwe bestemmingen voor het Brabants trekpaard zodat zijn toekomst verzekerd is.

De provincie Vlaams-Brabant is de streekmotor voor de herwaardering van het Brabants trekpaard. Ze wil dit ras een zekere toekomst geven. “Hiervoor moeten we een stevig draagvlak hebben en nog versterken bij het grote publiek. Publieksactiviteiten en vormingen zijn hiervoor een ideale gelegenheid. Daarom steunen we ze met provinciale subsidies. Het aantal aanvragen steeg elk jaar wat bewijst dat de trekpaardensector groeit en bloeit’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme, plattelandsontwikkeling en Europa. Toerisme Vlaams-Brabant ondersteunde 23 aanvragen tot subsidies voor publieksgerichte activiteiten met Brabantse trekpaarden. Hiermee wil ze het functioneel en recreatief gebruik van deze paarden aanmoedigen. Drie soorten activiteiten kwamen in aanmerking: stoeten, vormingen of publieksevenementen.

Onder meer de hengstenkeuring in Oud-Heverlee en de vorming ‘aardappeloogst met trekpaarden’ in Kampenhout kan op een subsidie rekenen.