2 gedetineerden vrijuit voor drugsbezit KAR

12 maart 2020

10u55 0 Leuven Twee gedetineerden van de Leuvense hulpgevangenis zijn vrijuit gegaan voor het bezit van 0,32 gram cannabis.

De drugs werden op 30 september 2018 gevonden in het bezit van de twee gedetineerden, maar volgens de rechter is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. “Op grond van het gevoerde onderzoek is het niet duidelijk van wie de 0,32 gram cannabis in de gevangenis was, dan wel of de minieme hoeveelheid drugs door een van hen werd doorgegeven dan wel aangepakt”, stelde de rechter. Omdat er ook geen getuigen waren van de feiten, gingen de twee vrijuit voor verkoop en bezit van drugs.