2.983 bedankkaartjes werden verstuurd voor ‘De Week van de vrijwilliger’ Bart Mertens

28 februari 2020

12u00 1 Leuven Een op de zes Leuvenaars zet zich al in als vrijwilliger. Tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’ van 29 februari tot 8 maart onderneemt de stad daarom een aantal initiatieven om de meerwaarde van vrijwilligerswerk voor onze samenleving in de kijker te zetten. Van bedankkaartjes en een infomoment tot een inspirerend filmpje over Leuvense vrijwilligers Nele en Willy.

“Tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’ zijn woorden van dank voor de duizenden vrijwilligers die de stad Leuven rijk is meer dan verdiend”, zegt Bieke Verlinden, schepen van Zorg en Welzijn voor sp.a. “Het werk van al deze vrijwilligers vervult een fundamentele rol in onze samenleving en draagt bij tot het sterke sociale weefsel dat Leuven zo typeert. Daarom konden - op initiatief van de stad - Leuvense organisaties de afgelopen weken bedankkaartjes bestellen om hun vrijwilligers te prijzen voor hun massale warme inzet. Organisaties zoals Rode Kruis Leuven, STUK, Natuurpunt Leuven, Tofsport vzw, Domo vwz, Kazou Leuven gingen massaal in op dit aanbod. Liefst 2.983 kaartjes werden verstuurd om vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Vele organisaties organiseren daarnaast hun eigen feestje.”

Ook de stad Leuven zelf bedankt haar vrijwilligers. De meer dan 850 actieve vrijwilligers krijgen als dank voor hun waardevolle engagement een cadeau naar keuze, gaande van een ticket voor de volgende Leuven Night Run tot een bezoek aan M Leuven.

Tijdens ‘De Week van de Vrijwilliger’ wordt natuurlijk ook gewerkt aan het promoten van vrijwilligerswerk. Zo vindt in Lokaal Dienstencentrum Edouard Remy op 7 maart van 10 uur tot 12 uur een infomoment plaats om geïnteresseerden warm te maken voor het vrijwillige engagement. Wie liever online door het aanbod van vrijwilligerswerk in Leuven grasduint, kan ook altijd terecht op de website.

Filmpje

Vrijwilligerswerk is overigens van alle leeftijden. Dat is de boodschap in een filmpje dat de stad deze week op haar sociale mediakanalen lanceert. “In het filmpje zie je de vijftienjarige Nele die vrijwillig voetbaltraining geeft aan kinderen met een beperking bij voetbalclub Olympia Wijgmaal. Ook Willy, die 83 is, wordt geportretteerd. Hij vervoert als vrijwilliger bij UZ Leuven rolstoelpatiënten van de ene afdeling naar de andere”, aldus een trotse schepen van Zorg. Vrijwilligster Nele is blij dat ze een steentje kan verleggen voor anderen. “Als ik zie hoe gepassioneerd de voetballers zijn, ben ik zo blij dat ik kan helpen. Daarom wil ik het nog lang blijven doen.”