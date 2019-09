180.000 bezoekers voor nieuw zwembad op één jaar tijd Bart Mertens

16u29 3 Leuven Sportoase Wilsele-Putkapel kan één jaar na opening terugblikken op een succesvol jaar. Liefst 180.000 bezoekers vonden de weg naar het nagelnieuwe zwembad- en multisportcomplex.

Op 9 september 2018 opende Sportoase Wilsele-Putkapel feestelijk de deuren nadat het oude zwembad met de grond gelijk was gemaakt. Eén jaar later blijkt dat het nieuwe zwembadcomplex behoorlijk populair is want liefst 180.000 bezoekers vonden al de weg naar Sportoase Wilsele-Putkapel. Dat komt neer op zo’n 500 bezoekers per dag waarvan er 470 komen om te zwemmen.

“Ook de groepslessen slaan aan met ondertussen meer dan 7.000 deelnemers. Naast de individuele bezoekers mocht Sportoase Wilsele-Putkapel in het eerste jaar ook een groot aantal zogenaamde vaste bezoekers ontvangen. Zo maken via het reservatiesysteem van Sportbeheer stad Leuven een twintigtal scholen en een vijftiental zwemclubs gebruik van het zwembad en hebben een tiental sportclubs een vast trainingsmoment in de multifunctionele sporthal. Ook de toegankelijkheid en de voorzieningen voor mindervalide sporters, waar in Sportoase Wilsele-Putkapel extra op is ingezet, wordt door een groot aantal specifieke individuele bezoekers en groepen dagelijks gebruikt”, besluit Michaël Schouwaerts van Groep Sportoase.