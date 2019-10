18 maanden cel voor veelpleger KAR

14 oktober 2019

15u56 0

Een man is veroordeeld tot 18 maanden cel voor een resem diefstallen in Leuven in 2017 en 2018. Het ging onder andere om elektronische apparatuur, fietsen en bankkaarten. Daarnaast werd B.S. veroordeeld voor drugbezit, weerspannigheid en het bezit van een plooimes en wapenstok. S. leefde een tijdje op straat waardoor hij de criminele feiten ging plegen. Hij kreeg 18 maanden cel, waarvan twaalf maanden met uitstel onder voorwaarden.