18-jarige uit Holsbeek besmet met coronavirus: “Vrienden en familie zetten eten op onze stoep”



Joris Smets

05 maart 2020

13u15 50 Leuven Een 48-jarige moeder en haar dochter van 18 jaar in regio Leuven zijn besmet met het coronavirus. Zij kwamen het voorbije weekend thuis van een skireis in Noord-Italië. De 18-jarige uit Holsbeek doet nu anoniem haar verhaal aan Het Laatste Nieuws.

“Wij zaten in Italië op 300 km van het risicogebied, iedereen zei dat er niets aan de hand was daar”, zegt de 18-jarige dochter. “In de luchthaven van Milaan liep iedereen wel rond met mondmaskers en werd je temperatuur onmiddellijk gemeten toen je van het vliegtuig stapte. Het was wel een beangstigend gevoel en voor de terugvlucht zijn we mondmaskers gaan kopen. We waren zelfs de enigen op het vliegtuig terug naar België die mondmaskers aanhadden”.

Besmetting

Eens terug van de skireis in Italië werd het 18-jarig meisje heel ziek. “Zondag werd ik doodziek wakker, zo heb ik mij nog nooit gevoeld”, stelt ze. “Griep, diarree en overgeven. De symptomen die ik op het nieuws altijd hoor, had ik niet. Ik had geen hoest of hoofdpijn. Maandag is de dokter dan geweest en die zei dat ik gewoon griep had. We zijn die dag nog naar de winkel geweest, al zei mijn mama wel dat ik met niemand mocht praten. Die avond kregen we te horen dat heel de groep van 20 personen van onze skireis besmet is met het coronavirus. Het gaat om personen uit Limburg, Leuven, Overijse en Eigenbrakel. De cijfers in het nieuws kloppen volgens mij dus niet, het zijn er veel meer. Ik hoor net dat mijn grootouders ook opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

De cijfers in het nieuws kloppen niet. Heel onze skigroep van 20 personen is besmet en ik verneem net dat mijn grootouders ook opgenomen moeten worden 18-jarige dochter

“Dinsdag zijn we naar Gasthuisberg gegaan, naar spoed. Daar hebben ze ons enorm goed geholpen. We werden elk apart in een soort van garagebox geholpen door mannen in pakken. Daar kregen we te horen dat mijn mama en ik effectief besmet zijn met het coronavirus. Sinds toen zijn we thuis in quarantaine en krijgen we heel veel informatie van de overheid. We zijn wel heel goed geïnformeerd nu. Mijn kleine broer van 10 jaar moet ook twee weken thuisblijven, hoewel hij geen symptomen heeft. Ik voel mij eigenlijk al veel beter, maar moet nog zeker tot volgende week woensdag binnenblijven”.

Verveling

“We zijn maandag gelukkig nog naar de winkel geweest om veel inkopen te doen”, zegt ze. “We hebben dus wel wat in huis. Vrienden, familie en mensen uit de buurt komen ook eten en drinken op de stoep zetten om ons te helpen. Dat is wel tof. Ik verveel mij wel dood, dus als iemand tips heeft om de verveling tegen te gaan...”.