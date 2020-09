18-jarige illegaal betrapt op winkeldiefstal in Colruyt JSL

21 september 2020

Een 18-jarige jongen die illegaal in België verblijft, werd op maandag 21 september betrapt op winkeldiefstal in de Colruyt in de Lombaardenstraat in Leuven. “De jongeman legde een rugzak, muziekoortjes, een powerbank en een harde schijf in zijn kar”, stelt het parket van Leuven. “Hij begaf zich naar de drankafdeling en verstopte twee flessen whisky en de multimedia-artikelen in de rugzak. Aan de kassa rekende hij alleen frisdrank, chips en koekjes af. Een medewerker van de winkel had de diefstal van de goederen ter waarde van 360 euro opgemerkt en hield de 18-jarige tegen.” De jonge dief kreeg een snelle dagvaarding van het parket en moet begin oktober voor de rechtbank verschijnen.