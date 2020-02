17-jarige TikTok-ster Steffi Mercie lanceert eigen kledinglijn bij JBC EDLL

14 februari 2020

20u00 0 Leuven TikTok-ster Steffie Mercie uit Leuven en JBC lanceren samen een kledinglijn voor jongeren. Met de #NeverGiveUp-collectie wil Steffie jonge meisjes inspireren om hun dromen waar te maken.

De 17-jarige Steffi Mercie uit Leuven is geen doordeweekse tiener. Heel wat jongeren kennen haar van de video-app TikTok, waar ze maar liefst 238.000 volgers heeft. Steffie is een gewezen kampioene discodansen en acteert in de ‘Vloglab’-filmpjes van VTM KIDS. Maar vanaf vandaag mag de jonge Leuvense ook modeontwerpster toevoegen aan haar lijstje. Samen met kledinggigant JBC lanceert ze een eigen kledinglijn. De #NeverGiveUp-collectie wil meisjes inspireren om hun dromen waar te maken. “Learn, dance, go out and never give up!”, luidt Steffi’s motto.

Kleurrijke collectie

De items van de kledinglijn van Steffie zijn kleurrijk en gebaseerd op haar drukke tienerleven. Van een outfit voor school tot een tenue om uit te gaan en te dansen. Denk aan een jeanslook, gecombineerd met een zachtroze t-shirt of een trui met fuchsia accenten.

Steffie heeft haar collectie gelanceerd op Valentijnsdag. Voortaan zijn de kleren van de #NeverGiveUp-collectie in alle Vlaams JBC-winkels te koop en via JBC online. De kledinglijn is beschikbaar in de meisjesmaten 134-170 vanaf 17,5 euro.