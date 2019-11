17-jarige fietsster naar ziekenhuis KAR

17 november 2019

Een 17-jarige fietsster uit Bertem is vrijdagavond omstreeks 20 uur door haar vader overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze in de Hertog Engelbertlaan in Heverlee in aanrijding was gekomen met een auto die de Jules Vandenbemptlaan wilde inslaan. De tiener vertoonde geen uiterlijke verwondingen maar klaagde van pijn aan rug en hoofd. Er werd proces-verbaal opgemaakt van het ongeluk.