16 patiënten met corona in UZ Leuven: vier mensen liggen aan beademingstoestel Bart Mertens

18 maart 2020

20u00 7 Leuven In het UZ Leuven werden er vandaag twee patiënten opgenomen met het coronavirus. Dat brengt het totaal op 16 patiënten. Vier personen liggen aan een beademingstoestel.

In UZ Leuven worden momenteel 16 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Zij bevinden zich in COVID-19-isolatiekamers op de afdelingen intensieve zorg en op de speciaal daarvoor ingerichte afdeling in het gebouw van volwassenen- en ouderenpsychiatrie op campus Gasthuisberg. Vier patiënten liggen aan een beademingstoestel. Het UZ Leuven benadrukt dat de maximumcapaciteit nog niet is bereikt voor opnames van coronapatiënten. Het UZ Leuven deed in totaal al een coronatest bij 5.354 patiënten waarvan 648 testen positief waren en 120 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Vandaag werden er in het Leuvense labo 121 testen gedaan waarvan er 43 positief waren.

Mondmaskers

Het UZ Leuven herhaalt nog eens de oproep om mondmaskers binnen te brengen voor het medisch personeel. “Wij zoeken voornamelijk mondmaskers van het type FFP2 en FFP3, met of zonder ventiel. Chirurgische mondmaskers zijn ook welkom maar gestikte linnen maskers zijn helaas niet inzetbaar in het ziekenhuis.” Wie beschikt over dergelijke mondmaskers kan die elke werkdag tussen 8 en 20 uur bezorgen aan het onthaal in de ontvangsthal van campus Gasthuisberg ‘Herestraat 49, Leuven).

