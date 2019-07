16-jarige jongen naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

29 juli 2019

13u15 0

Een 59-jarige man uit Leuven reed zondagavond met zijn auto in de Maria-Theresiastraat toen het aan het kruispunt met de Bogaardenstraat tot een aanrijding kwam met een pizzakoerier. Een 16-jarige jongen uit Anderlecht was met een elektrische fiets van zijn werkgever onderweg en stak het kruispunt over zonder voorrang te verlenen. De fietser kwam bij de aanrijding ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De Leuvense politie werd er bij gehaald en stelde een proces-verbaal op.