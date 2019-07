15de jubileumeditie van Leuven Beachvolley op Ladeuzeplein EDLL

08 juli 2019

11u25 0 Leuven Van 16 tot 21 juli vindt op het Ladeuzeplein de vijftiende editie plaats van Leuven Beachvolley. Wat 15 jaar geleden ontstond als een klein familie-evenement op het Martelarenplein is nu uitgegroeid tot het grootste sportevenement van de zomer in Leuven. De toeschouwers mogen dit jaar niet alleen spannende toernooien verwachten, maar ook een heel feestgebeuren.

Een strand met 800 ton zand, een handvol palmbomen en zomerse beats op een unieke en historische locatie? Daarvoor moet je tussen 16 en 21 juli afzakken naar het Ladeuzeplein in Leuven. Met een capaciteit van 254 teams is Leuven Beachvolley een van de grootste sportevenementen van de zomer. Foodtrucks, cocktailbars en animatie voor jong en oud, er valt heel wat te beleven. Eén van de recentste ontwikkelingen op Leuven Beachvolley is een ware arena, geflankeerd met tribunes. Zoals de vorige editie verwacht de organisatie meer dan 12.000 supporters.

Programma

De aftrap wordt 16 juli gegeven met een spikeballtornooi en de dag nadien volgt er een jeugdtornooi. Op donderdag 18 juli wordt er een provinciaal tornooi gespeeld en op vrijdag 19 juli zijn de recreanten aan de beurt en wordt er een kubbtornooi gespeeld. Op woensdag en donderdag nemen bedrijven het tegen elkaar op. Op zaterdag en zondag komt de Belgische top in het volleybal spelen. De organisatie heeft tal van verrassingen in petto voor de feesteditie. De toegang tot Leuven Beachvolley is volledig gratis, enkel voor de wedstrijden betaal je inschrijvingsgeld. Inschrijven kan nog via www.leuvenbeach.be.