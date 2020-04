156 patiënten met corona in UZ Leuven Bart Mertens

18u30 0 Leuven In UZ Leuven worden momenteel 156 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 46 patiënten op intensieve zorg, waarvan 33 aan een beademingstoestel.

Het UZ Leuven heeft nog steeds voldoende capaciteit om coronapatiënten te verzorgen. De vier voorziene units liggen wel zo goed als vol. Dat ligt onder meer aan het feit dat er veel patiënten van buiten de regio naar het UZ Leuven worden overgebracht. Toch beschikt UZ Leuven nog over een reservecapaciteit. De piek aan patiënten die besmet zijn met COVID-19 wordt dit weekend of midden volgende week verwacht. In totaal deed UZ Leuven testen bij 12.178 patiënten waarvan 2.792 testen positief waren en 374 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Vandaag gebeurden er in het Leuvense labo 233 testen waarvan er 58 positief waren.