155 burendrinks op 10e editie van Dag van de Buren in Leuven EDLL

24 mei 2019

19u10 0 Leuven Op Dag van de Buren vieren buren in heel Europa massaal het fijn samenleven in hun straat of wijk. De stoelen worden buiten gezet, de kinderen spelen op straat en mensen delen een hapje en drankje. Residentie Kristinapark uit de Ijzermolenstraat in Heverlee heeft nog geen enkele editie gemist sinds 2009 en wordt daarom verrast met een bezoek van Bieke Verlinden, schepen van wijkwerking.

In 2009 startte de Dag van de Buren in Leuven met acht burendrinks. Tien jaar later is dat aantal exponentieel gegroeid en breekt de stad ieder jaar persoonlijke records. Ook dit jaar klokt Leuven af op een indrukwekkend cijfer, met maar liefst 155 burendrinks.

De stad helpt de buurten die zich inschrijven op weg met een startpakket vol fairtradeversnaperingen, vlagjes en uitnodigingsmateriaal. Net als vorig jaar worden deze startpakketten samengesteld door de Leuvense vzw Alvinnenberg, een woonvoorziening en dagbesteding voor mensen met een beperking. Residentie Kristinpark uit Heverlee kreeg het startpakket persoonlijk uit handen van de schepen.