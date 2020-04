154 coronapatiënten worden verzorgd in UZ Leuven, 34 aan beademingstoestel

EDLL

05 april 2020

17u06 0 Leuven I n UZ Leuven worden momenteel 154 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Dat zijn er vier minder dan afgelopen vrijdag. Daarvan liggen er 51 patiënten op intensieve zorg, waarvan 34 aan een beademingstoestel.

In totaal deed UZ Leuven testen bij 14.020 patiënten, waarvan 3.351 testen positief waren en 454 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Op zaterdag 4 april (stand 15 uur) gebeurden er in het Leuvense labo 207 testen, waarvan er 74 positief waren.