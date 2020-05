150 studenten in moeilijke omstandigheden kunnen studieplek aanvragen bij KU Leuven EDLL

15 mei 2020

19u50 1 Leuven De KU Leuven stelt 150 studieplekken in haar bibliotheken en leercentra open voor studenten die onder meer geen eigen kamer hebben of met psychische problemen kampen.

Studeren in tijden van corona is niet vanzelfsprekend. Soms zorgt de situatie thuis of op kot voor bijkomende uitdagingen, zeker met de blok en examens voor de deur. De voorbije dagen weerklonk steeds sterker de vraag naar extra studieplekken. Maar samen studeren zit er deze examenperiode niet in. De bibliotheken en leercentra van de KUL moeten dienst doen als extra examenlocaties, zodat de nodige afstand kan gegarandeerd blijven.

Al wil de KU Leuven nu wel uitzonderingen maken. Vanaf maandag 25 mei biedt de universiteit een beperkt aantal plaatsen aan voor studenten die hun examens in bijzonder moeilijke omstandigheden moeten voorbereiden. In Leuven gaat het over een 150-tal studieplekken. “De plaatsen zijn voorbehouden voor studenten die thuis of op kot zo goed als onmogelijk kunnen studeren, bijvoorbeeld door gebrek aan een eigen kamer of eigen studieplek thuis, gebrek aan rust en stilte, spanning of ruzie, te grote druk om huishoudelijke taken op te nemen of ernstige psychische problemen”, laat de KU Leuven weten.

Studenten die zich in zulke moeilijke omstandigheden bevinden, kunnen vanaf maandag 18 mei een studieplek aanvragen. Bij het toewijzen van de plaatsen houdt de universiteit rekening met de individuele situatie en met de locatie.