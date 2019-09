15 maanden cel voor Roemeense koperdieven KAR

24 september 2019

13u54 0 Leuven Drie Roemeense koperdieven zijn veroordeeld tot 15 maanden cel. Ze werden in juli geklist na een wilde achtervolging van Leuven tot Vilvoorde.

In de nacht van 8 op 9 juli rond 3.30 uur zag een ploeg van politiezone Leuven een verdacht voertuig uit een veldwegje aan de Meerdaalboslaan in Leuven komen. De politieploeg wou de inzittenden controleren, maar de wagen ontsnapte naar de E40 in Haasrode. Daar startte een achtervolging in de richting van Brussel. De auto reed met hoge snelheden door Brussel en negeerde verschillende rode lichten. De wilde achtervolging eindigde op de Schaarbeeklei in Vilvoorde. De drie inzittenden, Roemenen, werden bij de kraag gevat. In de auto lagen koperen kabels en werkmateriaal zoals kniptangen, schroevendraaiers en dopsleutels. Aan de spoorlijn aan de Meerdaalboslaan in Leuven bleken verschillende meters koperen kabel gestolen te zijn. De politie vond er restanten van kabels, ijzeren frames en lege bekleding van de kabels. Op de plaats van de diefstal leidde een spoor in het gras naar het veldwegje waar de verdachte auto werd opgemerkt. De Roemeense mannen van 35 en 37 jaar zitten sinds 8 juli in de gevangenis. Cornel E., Valer E. en Augustin L. kregen elk vijftien maanden cel, waarvan vijf met uitstel.