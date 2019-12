145.000 euro om gezinscoaching ‘slim’ te meten Bart Mertens

21 december 2019

14u00 4 Leuven De Vlaamse regering keurde gisteren een projectsubsidie van 145.000 euro goed voor evaluatie- en analysetool Mezuri in Leuven. Bedoeling is om data van gezinscoaches samen te brengen zodat de impact van hun werk slim gemeten kan worden.

De Slim in de stad-subsidie is een projectsubsidie om vernieuwende concepten te realiseren in centrumsteden. Elke stad kon één concept indienen en Leuven wil inzetten op de evaluatie- en analysetool Mezuri die toelaat om complexe trajecten in het sociaal werk op langere termijn te structureren en kwantitatief in beeld te brengen. Mezuri brengt data samen van gezinscoaches die kwetsbare gezinnen langdurig en integraal ondersteunen. De coaches en hun organisaties willen via de digitale tool te weten komen wat de impact van hun werk is op het gezin. In een pilootproject met Buurtwerk ’t Lampeke werd door Kunlabora een prototype van een softwaretool gemaakt. Een tiental gezinscoaches en medewerkers van inloopcentrum De Meander hebben de toepassing ondertussen al getest.