14-jarige jongen naar ziekenhuis nadat hij tegen openzwaaiend portier rijdt ADPW

19 november 2019

15u01 0

Een fietser kwam maandagavond in de Platte Lostraat in Kessel-Lo ten val door een openzwaaiende autodeur. Een 42-jarige man uit de buurt had zijn auto geparkeerd in de straat en opende zijn portier om uit te stappen. Op dat moment kwam er net een 14-jarige jongen uit de buurt aangereden. De jonge fietser kon het portier van de auto niet ontwijken en kwam ten val. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De Leuvense politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.