14 coronapatiënten opgenomen in UZ Leuven, 3 aan beademingstoestel Joris Smets

17 maart 2020

18u55 11 Leuven In UZ Leuven worden momenteel 14 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Zij bevinden zich in COVID-19-isolatiekamers op de afdelingen intensieve zorg en op de speciaal daarvoor ingerichte afdeling in het gebouw van volwassenen- en ouderenpsychiatrie op campus Gasthuisberg. Drie van deze patiënten liggen aan een beademingstoestel.

In totaal deed UZ Leuven testen bij 4.943 patiënten, waarvan 548 testen positief waren en 120 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Vandaag (dinsdag 17 maart) gebeurden er in het Leuvense labo 311 testen, waarvan er 67 positief en 64 bevestigingstesten voor andere labo’s waren. Een bevestigingstest is niet meer noodzakelijik: in geval van twijfel of wanneer de test nog gevalideerd moet worden, mogen nog altijd stalen ter confirmatie naar UZ Leuven opgestuurd worden. Maar het is niet langer nodig om dat voor alle stalen te doen als blijkt dat de testresultaten van het externe labo overeenkomen met die van het referentielabo in UZ Leuven.

