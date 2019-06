14.000 festivalgangers kiezen voor De Lijn Bart Mertens

09 juni 2019

15u00 0 Leuven De Lijn heeft zaterdag 14.000 festivalgangers van Werchter Boutique vervoerd. Dat laat de Vlaamse vervoermaatschappij weten.

De Lijn zette zaterdag 35 extra bussen in voor het eendaagse evenement in het Festivalpark in Werchter. De Vlaamse vervoermaatschappij bracht muziekliefhebbers in twintig minuten van het station in Leuven naar een halte bij het festivalterrein in Rotselaar en omgekeerd. De stopplaats op de Wijgmaalsesteenweg lag op wandelafstand van de festivalweide. De bussen pendelden doorlopend tussen zaterdag 10 uur en zondagochtend 2 uur. Het vervoer verliep zonder incidenten.