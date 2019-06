138 fietsen geruimd op Martelarenplein ADPW

05 juni 2019

14u15 0

De fietsdienst haalde woensdagvoormiddag 138 fietsen weg op het Martelarenplein. “Op het plein voor het station geldt een permanent verbod om fietsen te stallen maar toch lappen heel wat fietsers deze regel aan hun laars. In plaats van gebruik te maken van de fietsenstallingen aan voor- en achterzijde van het station, kiest men er voor de fiets toch snel op het plein zelf achter te laten tegen één van de boompjes of tegen het oorlogsmonument. Omdat de komende weken op Werchter verschillende concerten plaatsvinden die tienduizenden bezoekers lokken en waarvan een groot deel in Leuven overstapt op extra bussen, is het noodzakelijk dat het Martelarenplein zo veel als mogelijk vrij blijft van hindernissen”, zo vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Enkele dagen geleden werden alle rijwielen die er stonden, gemerkt met sticker met de waarschuwing dat fietsen die bleven staan zouden weggehaald worden. Vandaag werd de hele zone tussen de boompjes geruimd. Als de fiets met een slot was vastgemaakt aan de boompjes, werd het slot doorgeknipt of doorgeslepen. De weggehaalde fietsen werden overgebracht naar de fietsenstalling op de Diestsesteenweg waar ze gedurende drie maanden ter beschikking blijven van de eigenaar. Daarna worden de rijwielen die niet werden opgehaald gratis afgestaan aan de vzw Velo.

De zone op het Martelarenplein die woensdagvoormiddag werd vrijgemaakt, werd afgespannen met politielint, in de hoop dat de zone daardoor vrij blijft. Donderdag gaat de fietsendienst opnieuw fietsen ruimen aan het station.

“De komende weken en zelfs maanden zullen de fietsenruimingen regelmatig worden herhaald. Niet alleen op het Martelarenplein, maar ook in de binnenstad. Zeker in aanloop naar massa-evenementen zoals de langste dag en Beleuvenissen zullen foutief en hinderlijk gestalde fietsen worden verwijderd”, geeft Vranckx nog mee.