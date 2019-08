125.000 Vlaams-Brabanders zouden slachtoffer worden van Brusselse tol. Schepen David Dessers (Groen): “Ik zie vooral een uitgestoken hand” Bart Mertens

28 augustus 2019

22u09 0 Leuven Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wil binnen de vijf jaar tol heffen op wagens die de hoofdstad binnenrijden. Liefst 125.000 Vlaams-Brabanders die elke dag naar Brussel rijden om te gaan werken, zouden de klos zijn. Die pendelaars betalen ook al wegentaks in Vlaanderen. De stad Leuven pleit voor een gezamenlijke aanpak van het fileleed. “Anders wordt het een soepje”, zegt schepen Dessers (Groen).

Betalen om in Brussel te mogen rijden met de wagen…Dat is het plan van kersvers Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). Volgens de minister moet de variant van de veelbesproken kilometerheffing de mensen inspireren om bewust meer te kiezen voor het openbaar vervoer. De maatregel moet ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de hoofdstad ten goede komen en zou zoals minister Van den Brandt het ziet, werken met een variabel tarief. Of met andere woorden: afhankelijk van het tijdstip en het type wagen betaal je meer of minder ‘stadstol’ om Brussel binnen te rijden.

1.000 euro

De voorgestelde stadstol kan dan wel een goede zaak zijn voor de inwoners van Brussel maar wat met de vele duizenden Vlaams-Brabanders die dagelijks naar Brussel rijden om te gaan werken? Zij zouden in het voorstel van minister Elke Van den Brandt niet ontsnappen aan het betalen van tol. Blijft de vraag: hoe hoog zou de tol oplopen en hoeveel Vlaams-Brabanders zullen er het slachtoffer van worden? Het antwoord op die eerste vraag is voorlopig nog onduidelijk maar specialisten zouden er niet van verschieten als het jaarlijkse tolbedrag zou oplopen tot meer dan 1.000 euro als je dagelijks met de wagen naar Brussel pendelt. Het antwoord op de tweede vraag is minder onduidelijk want elke dag rijden zo’n 125.000 Vlaams-Brabanders naar de hoofdstad om er te gaan werken. Het voorstel van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt kan dan ook niet op applaus rekenen in de regio Leuven van waaruit dagelijks vele duizenden mensen richting Brussel rijden met de wagen.

Bij de stad Leuven stelt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) dat hij het voorstel van Elke Van den Brandt vooral ziet als een uitgestoken hand. “Brussel kampt met een zware ‘overload’ aan autoverkeer en ik begrijp minister Van den Brandt als ze niet langer meer wil wachten om actie te ondernemen. Vanuit Leuven rijden inderdaad ook veel mensen dagdagelijks richting Brussel en in die zin denken wij als stadsbestuur dat het beter is om met alle overheden samen het fileprobleem aan te pakken. Een kilometerheffing of een stadstol is niet uitgesloten maar als elke stad een eigen systeem invoert dan wordt het een soepje. Belangrijk is dat we voldoende alternatieven kunnen bieden voor de wagen als dagdagelijks vervoermiddel. Ik denk in de eerste plaats aan meer en beter openbaar vervoer maar zeker ook aan meer fietssnelwegen.”

Schepen Carl Devlies (CD&V) staat alvast niet te springen voor een Brusselse stadstol die vele Leuvenaars zal treffen. “Ik ben er geen voorstander van”, klinkt het. “Volgens mij moet er minstens overleg komen met de randgebieden rond Brussel want veel mensen wonen in die gebieden maar werken in Brussel.”

De Brusselse politici willen een stadstol invoeren. Wel, dan pleit ik voor een Brabanttol voor Brusselse automobilisten die onze provincie binnenrijden Burgemeester Theo Francken (N-VA) van Lubbeek

Een net iets minder diplomatieke reactie komt er vanuit Lubbeek waar Theo Francken (N-VA) meteen pleit voor een ‘Brabanttol’.

“De Brusselse politici willen een stadstol invoeren voor mensen die in hun stad durven rijden met de wagen. Wel, dan pleit ik voor een Brabanttol voor Brusselse automobilisten die onze provincie binnenrijden, een Zoniënwoudtaks voor Brusselse wandelaars en een Zaventemheffing voor onze luchthaven.”

Buitenlanders

Ook partijgenoot en Leuvenaar Lorin Parys (N-VA) is ‘not amused’. “De Vlaams-Brabanders die elke werkdag naar Brussel pendelen, dreigen buitenlanders te worden in Brussel. Als het de bedoeling is om het aantal jobs in Brussel te verminderen, verdient dit voorstel van de Brusselse regering met Open Vld, Groen en sp.a in elk geval een Oscar.” De sneer van Parys in de richting van Open Vld is misschien niet geheel terecht want Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld) stelt in een eerste reactie dat er geen beslissing genomen kan worden zolang er geen Vlaamse of Waalse regering op poten staat. Minister Gatz omschrijft het idee van collega Elke Van den Brandt dan ook als “voorbarig”. Feit is alleszins dat het laatste woord over kilometerheffing en/of stadstol nog niet is gezegd.