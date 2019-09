12-jarige fietsster naar ziekenhuis na valpartij ADPW

11 september 2019



In de Tiensestraat kwam woensdagmiddag omstreeks 12.45 uur een 12-jarige fietsster uit Bierbeek ten val. Ze hield aan de valpartij een bloedende wenkbrauw over en werd met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Dankzij haar fietshelm liep ze geen zwaardere verwondingen op. Het meisje wilde uitwijken voor een onbekend voertuig en reed daarvoor de stoep op. Daardoor verloor ze de controle over het stuur van haar fiets en ging ze tegen de grond.