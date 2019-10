11-jarige fietser gegrepen door auto KAR

18 oktober 2019

Een fietsertje van elf jaar is donderdagnamiddag aangereden door een automobilist op de Herentsesteenweg in Wilsele. De 35-jarige vrouw uit Heverlee haalde een geparkeerd voertuig in en het kwam tot een aanrijding met de tiener die op de fiets uit de andere richting aangereden kwam. De jongen werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelde proces-verbaal op.