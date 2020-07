102.000 euro voor restauratie van onbewoonbaar herenhuis in Mechelsestraat Bart Mertens

28 juli 2020

15u30 0 Leuven Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent 102.212,83 euro toe voor de restauratie van een herenhuis in de Mechelsestraat in Leuven. Het gaat meer concreet om een monument dat beschermd is sinds maart 1998.

Het herenhuis in de Mechelsestraat werd gebouwd op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw. In het tweede kwart van de 19de eeuw werd het pand nog uitgebreid met een haaks aansluitende woonvleugel. Helaas werd het herenhuis ondertussen onbewoonbaar verklaard maar er zit beterschap aan te komen want minister Matthias Diependaele (N-VA) tast in de geldbuidel voor een restauratie. “Ik ben blij dat dit onbewoonbaar verklaarde pand dankzij deze premie van 102.212,83 euro een nieuwe toekomst krijgt en heringericht wordt tot vier wooneenheden”, zegt minister Diependaele. “Het neoclassicistisch burgerhuis wordt volledig gerestaureerd. Het volledige exterieur en interieur wordt aangepakt en de bepleisterde gevels worden opgewaardeerd. De fraaie binnentrap blijft ook behouden en wordt geïntegreerd in het nieuwe concept. Het schrijnwerk tot slot wordt opnieuw aangebracht naar het historisch model.”