100 ‘Leivese’ straatnaamborden houden dialect zichtbaar Bart Mertens

11 december 2019

10u30 3 Leuven In de Naamsestraat bijvoorbeeld prijkt voortaan ook een bord met de naam ‘Ieëversestraat’. Het stadsbestuur gaat met dit initiatief in op een vraag van de Akademie van ’t Leives. “De bedoeling is om het Leuvens dialect levend te houden en ook zichtbaar te maken in het straatbeeld”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

In een vijftigtal Leuvense straten hangt naast het klassieke straatnaambord al een bord met de straatnaam in het dialect. Verschillende andere straten in Leuven kregen op vraag van de Akademie van ’t Leives nu ook een bord in het Leuvens dialect. “Het draagt ook bij aan het karakter van de stad en het zorgt ervoor dat het Leives niet verdwijnt”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “De komende weken zal onze dienst Signalisatie de volgende reeks van vijftig borden in het Leuvense stadscentrum bijplaatsen. Er werd gekozen voor een belangrijke stadsas om de ‘Leivese’ straatnaamborden eerst aan te brengen: het Martelarenplein, de Bondgenotenlaan, de Grote markt, Naamsestraat en de Brusselsestraat.”

Naamsestraat

Het lettertype en de kleur van de letters verschilt van de officiële straatnaamborden. Daar is een goede reden voor: de hoofdletter i en de kleine letter l ogen immers hetzelfde waardoor er soms verwarring ontstond. “Bijvoorbeeld de Naamsestraat, de ‘Ieëversestroot’ (hoofdletter i), werd verkeerd benoemd als de ‘Leeversestroot’ (hoofdletter L). Zo ontstond het verhaal dat de naam ‘Leeversestroot’ afkomstig zou zijn van Leuvenaars die van het vele (Stella) drinken het ‘aan hun lever kregen’. Maar het is dus eigenlijk de ‘Ieëversestraat, de straat richting Heverlee”, klinkt het nog.