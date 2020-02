100.000 euro subsidie voor project Start Smiling Bart Mertens

05 februari 2020

16u05 0 Leuven Leuven heeft een Vlaamse subsidie van 100.000 euro binnengehaald voor het project ‘Start Smiling’. Hiermee wil de stad anderhalf jaar lang acties op touw zetten om mondzorg toegankelijker te maken voor kwetsbare inwoners.

Kinderen van hoogopgeleide ouders gaan twee keer zoveel naar de tandarts en hebben minder cariës dan kinderen van laagopgeleide ouders. Voor mensen in armoede kan de drempel zelfs zo hoog liggen dat zij nooit naar de tandarts gaan en daardoor heel wat gebitsproblemen krijgen. Rebekka Schotte, contactpersoon mondzorg voor de drie Leuvense wijkgezondheidscentra: “Ouders weten soms niet dat basismondzorg tot 18 jaar gratis is. Bovendien kan de kost van mondzorg voor volwassenen snel hoog oplopen. Allemaal redenen om regelmatig tandartsbezoek uit te stellen. Dat is een spijtige zaak want mondzorg is heel belangrijk voor de algemene gezondheid.”

Mooie glimlach

Bieke Verlinden (sp.a), schepen van Zorg en Welzijn is daarom verheugd dat heel wat Leuvense partners samen met de stad hun schouders willen zetten onder project ‘Start Smiling’. “Gezondheidszorg toegankelijk maken voor alle Leuvenaars is één van onze 8 hefbomen voor armoedebestrijding. Met de projectmiddelen voor ‘Start Smiling’ kunnen we samen met de wijkgezondheidscentra extra mensen aan de slag zetten om acties te ontwikkelen. We willen bovenal een goede samenwerking uitbouwen met Leuvense tandartsen en samen bekijken hoe kwetsbare inwoners bij hen terecht kunnen. Iedereen heeft immers recht op een mooie glimlach.”