10 maatregelen van het Leuvense stadsbestuur voor de handel Bart Mertens

28 november 2019

19u00 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur neemt de komende zes jaar heel wat maatregelen om de handel te ondersteunen. Zo wordt er onder meer nagedacht over een hoger budget voor handelaarsorganisatie Liefst Leuven en wordt er onderzocht of het tweede deel van de Bondgenotenlaan heringericht kan worden om de beleving in de winkelstraat te verhogen. We zetten samen met schepen Johan Geleyns (CD&V) het tienpuntenplan van het stadsbestuur op een rij.

1. Mobiele borden

“We willen Leuven zo klantvriendelijk mogelijk maken door onze bezoekers de juiste informatie op het juiste moment geven. Dat begint bij de rit naar en aankomst in de stad We voorzien daarvoor een nieuw systeem van digitale full-led schermen die meer kunnen dan de huidige digitale borden.”

2. Shuttlebusjes Vaartkom

“Het stadsbestuur wil nog meer inzetten op de randparkings om zo de parkeerdruk in het centrum op te vangen. Een goede verbinding tussen de randparkings en het stadscentrum is daarvoor van belang. Nog dit jaar zullen we op zaterdag gratis shuttlebusjes inleggen om parking Vaartkom te verbinden met het centrum. We onderzoeken de mogelijkheid om ze ook op vrijdag in te zetten.”

3. Deelfietsen Vaartkom

“We bekijken momenteel de mogelijkheden om deelfietsen te plaatsen aan de Vaartkom zodat bezoekers die hun wagen parkeren in parking Vaartkom vlot met de fiets naar het centrum kunnen rijden. De stad bekijkt nog welk systeem het meest geschikt is en gaat in overleg met aanbieders van deelfietsen.”

4. Campagne ‘Shop lokaal’

‘De ‘Shop lokaal campagne’ heeft als doel om de kopers bewust te maken dat virtueel kopen meer is dan op de knop ‘winkelmandje’ te drukken. De spreekwoordelijke druk op de knop is een handicap voor de verdere ontwikkeling van de beleving in de binnenstad en zorgt voor verschraling in het aanbod van fysieke winkels. We willen consumenten opnieuw het plezier van lokaal shoppen laten ontdekken.”

5. Zes autovrije zaterdagen op de Bond

“De Bondgenotenlaan wordt gedurende 6 zaterdagen autovrij gemaakt. De keuze voor die dagen gebeurt in samenspraak met de vzw Liefst Leuven. Het autovrij maken van de Bondgenotenlaan gebeurt op voorwaarde dat de handelaars beleving brengen in het straatbeeld, zoals bijvoorbeeld Bondgenieten of De Langste Dag. Het initiatief hiervoor kwam van Liefst Leuven en de stad is bereid om dit met hen als partner uit te testen.”

6. Leegstandsbeleid op drie sporen

“De stad Leuven blijft zijn kernwinkelgebied verder beschermen door de groei van de oppervlakte te beperken. Verder willen we met een progressieve leegstandstaks hardleerse eigenaars aanpakken zodat leegstaande panden opnieuw een functie krijgen. Tot slot gaan we ook door met project Popstart om startende ondernemers de mogelijkheid te bieden om aan gunstige huurvoorwaarden een leegstaand pand te gebruiken voor een beperkte periode.”

7. Mix aan functies in Bondgenotenlaan

‘De Bondgenotenlaan is te groot geworden om de panden volledig te blijven opvullen met winkels. We streven naar een gezonde mix van detailhandel, dienstverleners, vrije beroepers en kantoren enerzijds en openbare diensten, sport en ontspanning anderzijds. Vooral in het gedeelte aan de kant van het station is deze beweging al ingezet en de stad wil die evolutie verder aanmoedigen.”

8. City-marketingcampagnes

“Leuven was in oktober al gaststad voor het ‘Weekend van de klant’ in samenwerking met Comeos, Unizo en UCM. Verder is er ook de samenwerking met Vijf TV. In 2017 en 2018 was de binnenstad van Leuven al het toneel voor het programma ‘Shopping Queens’. Vijf TV besliste om in 2019 de vorige edities opnieuw uit te zenden in primetime en om deze aan te vullen met een innovatieve ‘Instagram-Campagne’ in de binnenstad van Leuven.”

9. Inrichtingspremie

“We stimuleren vastgoedeigenaars met toelages om hun leegstaande panden sneller instapklaar te maken. Het gaat over een toelage voor kleine opsmukwerken, voor inrichtingsadvies en voor renovatie van gevel en interieur. Voorwaarde is dat deze verbeteringen geen verhoogde verhuurprijs tot gevolg heeft.”

10. Inspiratieprogramma

“In Leuven willen we duurzaam ondernemerschap met groeikansen stimuleren. We zetten daarbij sterk in op het stimuleren van ondernemerszin en ondernemerschap bij jongeren. Tegelijk willen we ook aan gevestigde waarden inspiratie bieden om hun zaak aan te passen en mee te zijn met de tijd. We organiseren daarvoor één keer per jaar een pandendag waarbij we op bezoek gaan in andere steden om inspiratie op te doen en we laten gevestigde en beginnende ondernemers aan het woord.”