10.500 euro voor Family Friendly-project dankzij Abdijfeesten Bart Mertens

27 augustus 2019

16u18 2 Leuven De organisatoren van de Abdijfeesten hebben vanmiddag een cheque van 10.500 euro overhandigd aan het Family Friendly-project. Dat is een initiatief van de dienst kindergeneeskunde van het Heilig Hartziekenhuis Leuven.

Gus de Octopus was als mascotte van het Family Friendly-project niet weg te slaan op de voorbije Abdijfeesten. Niet onlogisch want het initiatief van de dienst kindergeneeskunde in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven was de rode draad tijdens de feesten. Elodie Ouedraogo en haar echtgenoot Jeroom werden peter en meter van het project en steunden met veel plezier, onder meer via hun deelname aan verschillende activiteiten op de Abdijfeesten. Intussen zijn de inkomsten geteld, de rekeningen betaald en daarmee is de uiteindelijke opbrengst bekend: 10.500 euro. Mede-initiatiefnemer André Organe mocht vanmiddag de cheque overhandigen aan diensthoofd kindergeneeskunde dr. Inge Van Wambeke. “We zijn de organisatoren enorm dankbaar voor hun initiatief. De samenwerking was erg aangenaam en verliep vlekkeloos. Dankzij deze bijdrage kunnen we ons project om webcams te voorzien op de dienst neonatologie effectief realiseren. Ouders van een vroeggeboren kindje dat langere tijd in het ziekenhuis verblijft, kunnen zo toch contact houden via een scherm als ze er niet bij kunnen zijn. Op die manier willen we trachten het verscheurend gemis een beetje te verzachten.”

Dokterskoffertjes

De installatie van webcams is slechts één van de initiatieven die de artsen en medewerkers nemen in het kader van Family Friendly-project. “Het is als het ware een werkfilosofie die zich vertaalt in een aanpak en omgangsvorm op de werkvloer enerzijds en in concrete projecten anderzijds. We willen kinderen en ouders nog meer betrekken en laten participeren tijdens de behandeling en de zorg. Pediaters tonen respect voor de inzichten van de familie over hun kind, hebben aandacht voor observatie van het kind en verwerken de voorkeuren van de familie in het gezondheidsplan”, vertelt dr. Van Wambeke.

Er staan in de toekomst nog uiteenlopende initiatieven op stapel zoals het organiseren van voorleesnamiddagen, het aanbieden van dokterskoffertjes voor broers en zusjes, en kleuterrondleidingen.