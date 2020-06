1 op 10 Cambio-gebruikers in Vlaanderen woont in Leuven Bart Mertens

02 juni 2020

15u41 2 Leuven Autodelen wordt alsmaar populairder in Leuven en dat blijkt eens te meer uit de cijfers van Cambio. Liefst één op de tien gebruikers van Cambio woont in Leuven. De universiteitsstad telt inmiddels al 104 deelauto’s verspreid over 32 standplaatsen die gebruikt worden door 2.837 autodelers.

In september 2004 ging cambio autodelen van start in Vlaanderen in Gent. Leuven volgde al snel in juni 2005 en vijftien jaar later is Cambio thuis in 43 Vlaamse steden en gemeenten. Vijftien jaar Cambio in Leuven vroeg om een feestje maar door de corona-epidemie is dat uiteraard onmogelijk. Daarom verraste Cambio tien Leuvense leden op een mini-concertje voor de deur of in de tuin. Reinilde De Brabanter, lid vanaf het eerste uur, mocht als eerste genieten van de ludieke verjaardagsviering in aanwezigheid van onder meer schepen David Dessers en Geert Gisquière, directeur bij cambio Vlaanderen.

Steeds meer Leuvenaars kiezen ervoor om een auto te delen. Dat is bijzonder goed nieuws Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Uiteraard kwamen er ook cijfers op de spreekwoordelijke tafel op deze mijlpaal voor Cambio in Leuven. En die zijn opmerkelijk goed want liefst één op de tien gebruikers van Cambio woont in Leuven. De universiteitsstad telt inmiddels 104 deelauto’s verspreid over 32 standplaatsen en 2.837 gebruikers met een mooie vertegenwoordiging van alle leeftijden. “Steeds meer Leuvenaars kiezen ervoor om een auto te delen. Dat is bijzonder goed nieuws”, aldus schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Minder auto’s betekent meer ademruimte in de straten, meer ruimte voor voetgangers en meer ruimte voor mensen. Bovendien vermindert de parkeerdruk. De voorbije jaren jaar hebben deelwagens een opmars gemaakt in onze stad en we hopen dat die trend zich de volgende jaren doorzet. Leuven wil de deelmobiliteitsstad bij uitstek van Vlaanderen worden.”

Nog dit: een deelwagen vervangt tot veertien gewone wagens. Als cadeautje voor de vijftiende verjaardag van Cambio in Leuven kan je nog tot eind juni gratis inschrijven.