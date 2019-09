1 mei 2020 wordt muzikale hoogdag: Arno stelt in Het Depot ‘Santeboutique’ voor Bart Mertens

11 september 2019

15u05 1 Leuven Fans van Arno moeten 1 mei 2020 nu al aankruisen in hun agenda. Die dag komt de strafste zanger van Oostende en ver daarbuiten naar de Leuvense concertzaal Het Depot om zijn album ‘Santeboutique’ voor te stellen. Snel tickets bestellen, is de boodschap want het bordje ‘uitverkocht’ ligt al bijna klaar.

Hij is ridder in Frankrijk en ereburger van Brussel maar bovenal is hij de strafste zanger die Oostende voortbracht in de recente geschiedenis. We hebben het uiteraard over Arnoud Charles Ernest Hintjens, beter bekend als Arno. De Oostendenaar met een grote voorliefde voor Brussel is ondertussen 70 jaar jong maar van het stilaan kalmer aan doen, kan geen sprake zijn. Zijn nieuwe single ‘Tjip, tjip, c’est fini’ is de veelbelovende voorloper van het nieuwe album ‘Santeboutique’. Die plaat komt Arno op 1 mei 2020 voorstellen in de Leuvense concertzaal Het Depot.

Arno is een levende legende wiens concerten nog steeds een lach, een traan maar vooral een waar volksfeest veroorzaken Mike Naert, directeur van Het Depot

“Voor de jongelui die deze rasperformer toch nog niet zouden kennen: Arno is al zo’n halve eeuw hofleverancier van de meest originele eurobluesrock”, zegt Mike Naert, directeur van Het Depot. “Hij is ondertussen zowat de enige Belg met een reputatie en een repertoire die zich kunnen meten met Aznavour, Bécaud en Brel. Vandaag is hij de levende legende wiens concerten nog steeds een lach, een traan maar vooral een waar volksfeest veroorzaken. Een chansonnier eigenlijk die de schoonheid van zijn soms intens mooie liedjes vaak uit elkaar knuppelt met een paar stroomstoten woeste garageblues. Snel tickets bestellen want het concert van Arno in Het Depot zal snel uitverkocht zijn!” Een ticket kost 30 euro in voorverkoop. Meer info: www.hetdepot.be